African

75 playlist(s)

The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
C'est Makossa

C'est Makossa
Top Afropop

Top Afropop
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Afropoppin'

Afropoppin'
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Owambe

Owambe
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Naija Central

Naija Central
Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
Throwback Naija Vibes

Throwback Naija Vibes

1.1K views

House

House

5.6K views

Scrit

Scrit

2.4K views

Amapiano

Amapiano

251 views

Car playlist

Car playlist

495 views

piano piano

piano piano

3.2K views

Sam hot music 2023

Sam hot music 2023

2.2K views

Afro beats

Afro beats

1.3K views

La playlist du cœur ❤️

La playlist du cœur ❤️

44K views

Piano

Piano

202 views

Lucky Dube

Lucky Dube

17K views

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

802 views

Diamond latest

Diamond latest

408 views

Afro 2026

Afro 2026

777 views

Afrobeats 2010+

Afrobeats 2010+

471 views

Good old times

Good old times

4.4K views

Amapiano noma

Amapiano noma

527 views

besoin

besoin

300 views

Nigeria Old Skool songs

Nigeria Old Skool songs

10K views

AmaPiano (2025)

AmaPiano (2025)

833 views

Afro beats

Afro beats

207K views

Amapiano

Amapiano

8.1K views

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

116K views

Mood

Mood

145 views

my music p

my music p

81K views

fresh naija

fresh naija

954 views

shower feel good songs

shower feel good songs

370 views

Vibes

Vibes

661 views

hustle vibe

hustle vibe

258K views

Piano SA

Piano SA

1.2K views

December

December

16K views

Reggae Master Lucky Dube

Reggae Master Lucky Dube

40K views

Ancient Songs

Ancient Songs

670 views

Soft Naija

Soft Naija

1.7K views

AmaPiano

AmaPiano

836 views

afrobeats

afrobeats

222 views

Bongo Bangers

Bongo Bangers

1.5K views

old Nigeria hits

old Nigeria hits

8.7K views

Happiness Radio

Happiness Radio

3.1K views

Piano

Piano

329 views

Amapiano

Amapiano

4.4K views

Vibes

Vibes

306 views

Naija

Naija

11K views

2025 Afrobeat Jams by Tomeee

2025 Afrobeat Jams by Tomeee

980 views

nostalgic african music

nostalgic african music

4.4K views

piano piano

piano piano

11K views

Afro Pop Sounds

Afro Pop Sounds

15K views

Discover

Discover

36K views

Feel Good

Feel Good

512 views

amapiano songs

amapiano songs

214 views