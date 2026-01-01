Indie & alternative
97 playlist(s)
want to hear
219 views
Doomer Music
1.1K views
Músicas indies alegres
347 views
Jamel rockt den Förster 2024
941 views
Mi maestro ideal
124 views
Para dedicar
2.5K views
Traurige Atzen Stunden
58K views
Chilly
392 views
Chill Writing Playlist
4.6K views
Favorite Songs #103
641 views
romance
236 views
indie smile
7.8K views
on a winter day
453 views
잔 팝
200 views
i’d throw myself mouth-open into the ocean for the chance to drown somewhere you might see
404 views
Apocalypse '26 Summer Mix
638 views
Awesome Brit Pop
27K views
Regular Rotation
3.6K views
Boleros para chambiar
13K views
Araba
462 views
so alternativas
3.3K views
Vibes
480 views
White Boy Trunks
465 views
‘10s Nostalgia
165K views
March 2026
201 views
Too Big To Fail
218 views
My Alternative
4.9K views
Spring 2026
1.6K views
Indie chill
867 views
Jazz Groove pop?
175 views
Winter 2026
564 views
For me
944 views
Govball 2026 Sunday
233 views
warmer & warmer
256 views
para pasar el tiempo
223 views
Sıkıldım
384 views
The Ladies
201 views
Volando en boleros-
182 views
indie
263 views
Indie Brasil
500 views
Vibes
754 views
Relax 21
234 views
00 Alternativo News
153 views
Mood improve
1.9K views
Summer 2025
1.1K views
2025 Current Alternative
138 views
Alternative Indie
923 views
Podzimní Chill
150 views
Car chillin
266 views