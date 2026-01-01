J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
ニューリリース

ニューリリース

765 views

ポジティブ

ポジティブ

154 views

お気に入り

お気に入り

251 views

いい曲

いい曲

257 views

2026KJTダンスグループ発表会リスト

2026KJTダンスグループ発表会リスト

224 views

ドライブ用

ドライブ用

342 views

プレイリスト

プレイリスト

20K views

MAJ2026 最優秀ニュー・アーティスト賞 エントリー

MAJ2026 最優秀ニュー・アーティスト賞 エントリー

6.3K views

懐メロ

懐メロ

24K views

マイプレイリスト

マイプレイリスト

411 views

ドラマ曲お気に入り

ドラマ曲お気に入り

904 views

80年代

80年代

1.9K views

2025年ハマった曲

2025年ハマった曲

1.3K views

カラオケ

カラオケ

579 views

最高の曲

最高の曲

46K views

音楽

音楽

68K views

70年代ヒット歌謡

70年代ヒット歌謡

54K views

マジで好きなやつ

マジで好きなやつ

497 views

2026年冬アニメ

2026年冬アニメ

2K views

おちつく

おちつく

1.8K views

お気に入り

お気に入り

4.3K views

カラオケ

カラオケ

515 views

聴きたい曲

聴きたい曲

168 views

最新ドラマ主題歌

最新ドラマ主題歌

553K views

今

4.9K views

懐メロ

懐メロ

6.3K views

1970年代

1970年代

7.2K views

プレイリスト

プレイリスト

1.6K views

Playlist 2026spr.

Playlist 2026spr.

1.7K views

さいきんJ-pop

さいきんJ-pop

297 views

幸せいっぱい

幸せいっぱい

119 views

懐かしい

懐かしい

10K views

いろいろ

いろいろ

585 views

アイドル

アイドル

724 views

2000年代ヒット

2000年代ヒット

1.4K views

好きな曲メドレー

好きな曲メドレー

1.2K views

2026年アニメ主題歌

2026年アニメ主題歌

6.6K views

最新曲

最新曲

472 views

リミックス

リミックス

958 views

70年代

70年代

5.7K views

お気に入り

お気に入り

5.1K views

カラオケ

カラオケ

42K views

懐メロ

懐メロ

51K views

好きな曲

好きな曲

170 views

アイナ

アイナ

244 views

2020邦楽ベスト

2020邦楽ベスト

17K views

2025 カラオケリスト

2025 カラオケリスト

8.4K views

チェンソーマン爆弾

チェンソーマン爆弾

1.4K views

2026のライブラリ

2026のライブラリ

417 views

アイドルプレイリスト

アイドルプレイリスト

138 views