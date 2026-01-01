Arabic

122 playlist(s)

Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
Tarab

Tarab
Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
Aywa Araby

Aywa Araby
Gamed

Gamed
Arabs Abroad

Arabs Abroad
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist

Levant Hotlist
All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
'10s Iraqi

'10s Iraqi
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Iraqi Party

Iraqi Party
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
عراقي

عراقي

427 views

Arabic 2025-2026

Arabic 2025-2026

606 views

منوعات صباحية

منوعات صباحية

19K views

90s

90s

785 views

ملايه ما احتاج

ملايه ما احتاج

35K views

Arabic

Arabic

10K views

خليجي جديد

خليجي جديد

538K views

البومي

البومي

642 views

90’s songs

90’s songs

2.8K views

كوكتيل رومانسي

كوكتيل رومانسي

642 views

مكيس خليجي عراقي

مكيس خليجي عراقي

62K views

Nouveau MR

Nouveau MR

992 views

متلع

متلع

3.1M views

اغاني

اغاني

107K views

اغاني هابطة🕺

اغاني هابطة🕺

131K views

للبحر

للبحر

573 views

خليجي جديدي

خليجي جديدي

874K views

Arabic song

Arabic song

16K views

ماله

ماله

1.2K views

Oldies

Oldies

620 views

Love

Love

139K views

عراقي

عراقي

178 views

فره بالسياره

فره بالسياره

263K views

Chill

Chill

716 views

Iraqi

Iraqi

1.2M views

Rap

Rap

792 views

اغاني جديده

اغاني جديده

31K views

انجلش

انجلش

198 views

بوووووم

بوووووم

7.7K views

Songs I Love 80s - 90s

Songs I Love 80s - 90s

2.1K views

رقص شرقي

رقص شرقي

1K views

favoris

favoris

756K views

مزاج بويعقوب المنيع

مزاج بويعقوب المنيع

268 views

اكشن

اكشن

418 views

راب

راب

176 views

عود

عود

8K views

مزكني

مزكني

1.3K views

طرب

طرب

33K views

غاني

غاني

47K views

Breakup

Breakup

25K views

Rap

Rap

8.1K views

Arabic song

Arabic song

35K views

وناسه

وناسه

69K views

أغاني أصيلة

أغاني أصيلة

115K views

Музыка для занятий по ВОСТОЧНЫМ ТАНЦАМ

Музыка для занятий по ВОСТОЧНЫМ ТАНЦАМ

22K views

رواق قديم

رواق قديم

713 views

خليجي

خليجي

937 views

اغاني طرب زمان

اغاني طرب زمان

33K views

Playlist Groom

Playlist Groom

570 views

هربوش

هربوش

181 views