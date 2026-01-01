R&B & soul

125 playlist(s)

Chill R&B

Chill R&B
Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
New R&B

New R&B
R&B Party

R&B Party
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
Groove On

Groove On
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
Afro R&B Wave

Afro R&B Wave
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Running On R&B

Running On R&B
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Christian R&B

Christian R&B
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
R&B Japan

R&B Japan
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
R&B love

R&B love

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
My Stream Mix

My Stream Mix

1.7K views

Valentine’s Mix

Valentine’s Mix

4.9K views

Love Moods

Love Moods

11K views

Gospel Music

Gospel Music

8.5K views

Jazzy

Jazzy

13K views

Commute

Commute

1.4K views

internacional

internacional

28K views

Trucker 60s

Trucker 60s

1.7K views

Oldies

Oldies

3.1K views

don't want much, can I call you when I'm lonely.

don't want much, can I call you when I'm lonely.

475 views

Mowtown

Mowtown

17K views

Heart Of The Storm

Heart Of The Storm

1.5K views

Neo Soul

Neo Soul

12K views

잔잔한발라드

잔잔한발라드

280 views

R&B

R&B

25K views

old school music

old school music

1.6K views

Soul

Soul

234 views

Don't kill my Vibe

Don't kill my Vibe

8.4K views

Chill

Chill

2.5K views

Marley

Marley

217 views

My slow jam

My slow jam

317 views

May 2024

May 2024

141 views

AmaPiano (2025)

AmaPiano (2025)

836 views

2026 오디너리 summer

2026 오디너리 summer

2.5K views

Recommendations

Recommendations

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Music soul fun

Music soul fun

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woman feel good

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Christmas Day 2023

Christmas Day 2023

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Mood Music

Mood Music

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Soul Workout

Soul Workout

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Matin tout doux

Matin tout doux

887 views

Right Time

Right Time

840 views

funky soul

funky soul

918 views

Funk

Funk

3.7K views

soul slow jams

soul slow jams

585 views

Old School

Old School

3.3K views

Just for you Dear

Just for you Dear

226 views

R & B Gospel

R & B Gospel

2K views

하늘

하늘

531 views

밤에 듣고 싶은 노래

밤에 듣고 싶은 노래

6.9K views

Old School Slow Jams(70’s)

Old School Slow Jams(70’s)

12K views

60s 70s 80s Soul R&B

60s 70s 80s Soul R&B

38K views

ChillVibes

ChillVibes

26K views

Cleaning the house soundtrack

Cleaning the house soundtrack

1K views

Nostalgic

Nostalgic

45K views

My jams

My jams

4.4K views

Disco Disco

Disco Disco

5.3K views

Old School R&B BBQ

Old School R&B BBQ

15K views

90s Rhythm & Blues

90s Rhythm & Blues

3.9K views

Unplugged vibe

Unplugged vibe

708 views